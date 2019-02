Transferul care deblocheaza negocierile cu Becali! FCSB, pe ultima suta de metri: ultimul om care e gata sa vina in echipa lui Teja

Becali n-a renuntat la transfer! Teja ar putea sa primeasca o veste buna dupa meciul cu Sibiul.

Iulian Cristea pare tot mai aproape de FCSB! Gaz Metan a pierdut la Iasi si e la 4 puncte de play-off, asa ca sefii de la Medias iau in calcul planul B: play-out-ul. Edi Iordanescu, manager general la Gaz, ar putea decide sa-i permita lui Cristea sa plece la FCSB inca din aceasta iarna. Cristea e oricum stelist din vara, iar Becali ofera 150 000 de euro pentru ca mutarea sa se faca de acum.

Un indiciu in sprijinul ideii ca Gaz Metan va accepta oferta lui Becali e si transferul pe care il pregateste clubul din Ardeal. Gazul e in negocieri avansate cu Craiova pentru imprumutul lui Razvan Popa de la Craiova. Titular anul trecut in echipa lui Mangia, Popa, fost junior la Inter, s-a certat cu antrenorul italian si n-a mai prins lotul mare de pe 12 august!