Transferul ANULUI in Liga 1 a PICAT! Jucatorul e bolnav si vrea sa se retraga de pe teren

Portughezul Vitor Hugo Gomes Passos, poreclit "Pele", nu va mai ajunge la Dunarea Calarasi.

Dan Alexa a ratat transferul iernii in Liga 1. "Pele", fost campion cu Inter si FC Porto, are probleme cardiace si vrea sa se lase de fotbal. Dan Alexa spune ca jucatorul a plecat deja din cantonament.

"Din pacate Pele are probleme cardiace si am inteles ca se va lasa de fotbal. Este o problema veche care, din pacate pentru el si pentru cariera lui de jucator, l-a dat foarte mult in spate. A plecat din cantonament. Eu am avut o discutie cu el si este un baiat exceptional!", a declarat Dan Alexa pentru Telekom Sport.

Alexa asteapta cantonamentul din Antalya pentru pregatirea de iarna. Are meci greu cu FCSB in primul meci al anului.



"Este destul de greu sa te antrenezi la parametri normali pe o asemenea vreme. Asteptam sa plecam in Antalya unde o sa avem conditii bune de pregatire si amicale cu adversari buni.

Incercam sa schimbam liniile pentru ca ne asteapta o a doua parte a sezonului foarte grea. Urmeaza play-out-ul, campionatul care va decide echipele care retrogradeaza si echipele care vor ramane in prima liga.

Vom suferi la omogenitate pentru ca au venit foarte multi jucatori si au plecat foarte multi. Aceatsa este acum principala problema a echipei [...]

Ne-am pierdut putin din determinare, am inceput sa nu mai fim modesti, am pierdut foarte usor niste jocuri, iar apoi a aparut presiunea psihica bazata pe lipsa de rezultate si am inceput sa legam infrangerile. Tocmai de asta am incercat in iarna sa aduc jucatori cu o oarecare experienti, care au jucat la un anumit nivel", a mai declarat Dan Alexa