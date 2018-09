Transfer pe FAST FORWARD! Dinamo poate da lovitura in ultima zi de mercato: mutarea de 500.000 de euro

Dinamo poate incasa 500.000 de euro in schimbul lui Hanca.

Sergiu Hanca este ca si plecat de la Dinamo. Legia Varsovia insista pentru transferul jucatorului de la Dinamo. Polonezii trebuie insa se grabeasca: azi e ultima zi de transferuri in Polonia.

Sergiu Hanca vrea sa plece de la Dinamo, iar Florin Bratu este de acord cu cederea mijlocasului. Potrivit GazeteiSporturilor, Legia Varsovia plateste 500.000 de euro in schimbul lui Hanca ii ofera un salariu de 20.000 de euro pe luna in primul an de contract, o suma de patru ori mai mare decat ce are acum la Dinamo.

Sergiu Hanca a mai fost aproape de o plecare de la Dinamo si in 2017, insa negocierile cu cluburile din Franta sau Belgia au intrat in impas. De asemenea, Hanca a fost in vizorul Legiei si la inceputul verii, dar polonezii au sistat discutiile sperand ca vor gasi o varianta mai buna.