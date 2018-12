BOMBA finalului de an! Hanca si-a gasit echipa: va castiga de 5 ORI mai mult decat la Dinamo! Suma RIDICOL DE MICA incasata de Negoita

Sergiu Hanca este hotarat sa nu mai continue la Dinamo dupa scandalul de la meciul cu Astra.

Mijlocasul in varsta de 26 de ani este tentat sa accepte oferta din Cipru a celor de la Anorthosis Famagusta. Hanca va intra incepand cu 1 ianuarie in ultimele sase luni de contract cu Dinamo, astfel ca echipa de pe locul 4 in Cipru va face o oferta scrisa pentru mijlocasul dreapta la inceputul anului viitor, noteaza GazetaSporturilor. Dinamo cere 100.000 de euro pentru Hanca.

Daca suma de transfer fixata este ridicol de mica, pentru jucator "afacerea" va fi una cat se poate de profitabila. Potrivit sursei citate, Hanca lua de la Dinamo 5.000 de euro lunar. Anorthosis Famagusta ii ofera un salariu de cinci ori mai mare: 25.000 de euro pe luna ii dau cipriotii.

Hanca a intrat in conflict cu suporterii, dar si cu conducerea clubului dupa ultimul meci oficial din acest an, confruntarea de la Giurgiu cu Astra. Dinamo a pierdut in mod rusinos, 1-4, iar singurul gol al echipei lui Rednic a fost marcat chiar de Hanca. Sotia fotbalistului a intrat intr-o disputa cu fanii imediat dupa golul reusit de Hanca, acesta fiind motivul pentru care mijlocasul dreapta nu mai doreste sa continue la Dinamo.