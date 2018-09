CRAIOVA 3-0 DINAMO | Craiova arunca BOMBA in lupta pentru titlu! Anuntul lui Mitrita dupa ce a DISTRUS-O pe Dinamo

In Oltenia e mare sarbatoare dupa 3-0 cu Dinamo!

Mitrita a dat doua goluri si spune ca adevarata fata a echipei va fi vizibila abia de acum inainte. Vedeta lui Mangia spune ca CSU se poate bate cu sanse mari la titlu in acest sezon.

"Am castigat cu Dinamo, rivala noastra, suntem foarte fericiti. Le multumim celor care au fost langa noi. Echipa a inceput sa mearga. Tot ce ne trebuia in perioada asta era rabdarea suporterilor. Gazonul a aratat mai bine fata de alte dati, sper ca in pauza de la nationala sa se repare.

Aveam nevoie de un pivot in atac, a venit, echipa se completeaza si o sa aratam mai bine de la meci la meci. Sa batem cu 3-0 contra lui Dinamo e fantastic. Nu pot sa-mi dau seama care gol e mai frumos, astept sa vad reluarile. Imi doresc sa fiu titular la nationala, dar depinde de ceea ce va decide selectionerul. Eu ma pregatesc si vreau sa-mi fac treaba cat mai bine. Pauza asta vine foarte bine, vrem sa ne recuperam, sa se lege cateva idei de joc intre noi. Speram sa terminam mult mai sus ca anul trecut", a spus Mitrita la Digisport.