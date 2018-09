CRAIOVA - DINAMO 3-0 | Mesajul lui Dan Nistor dupa ratarea transferului la FCSB: "Daca ar fi trimis o oferta la club, mai vorbeam"

Craiova a castigat categoric derby-ul etapei a 7-a si este pe podium in Liga 1.

Mijlocasul celor de la Dinamo, Dan Nistor, a vorbit dupa infrangerea clara de la Craiova, scor 3-0, despre al 3-lea esec suferit de "caini" in startul de sezon. Toate esecurile au venit in deplasare.

"Fotbalul te pedepseste daca nu esti concentrat. Dupa primul gol a venit pauza si lucrurile au luat o intorsatura normala. Am incercat sa egalam si ne-au prins pe contraatac. Se pare ca in deplasare nu ne putem concentra foarte bine sau nu suntem indeajuns de pregatiti pentru aceste meciuri. Singurul punct luat e cu FCSB. Avem doua saptamani in care trebuie sa punem multe lucruri la punct.



Trebuie sa iesim din aceasta situatie, altfel nu se mai poate. Trebuia sa castigam si sunt foarte suparat. Ne e teama ca ratam iar play-off-ul, etapele trec si noi pierdem puncte. Primim goluri foarte usor, nu ne revenim" a declarat Dan Nistor dupa partida de la Craiova.

Mijlocasul lui Dinamo a vorbit si despre posibilul transfer la rivala FCSB, dar si despre faptul ca nu a fost convocat la echipa nationala: "Domnul Becali a facut oferta la televizor. Daca ar fi trimis o oferta la club, mai vorbeam.



E alegerea selectionerului sa nu ma cheme la nationala, e problema lui. Gandul meu e la familia de acasa, ea e cea mai importanta, nu ma gandesc la altceva" a mai spus Nistor.

Neconvocarea lui Dan Nistor a fost discutata si despre Florin Bratu, dar si despre jucatorii lui Dinamo: "E alegerea antrenorilor de la echipele nationale, dar am ambitia ca in meciurile urmatoare sa am si eu jucatori la nationala" a spus Bratu.

"Am vazut si eu ca nu avem niciun jucator selectionat. Dan Nistor e cel mai bun fotbalist din tara. Nu stiu de ce nu e convocat" crede Daniel Popa.

Sursa foto: Facebook Universitatea Craiova