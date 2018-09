"Bratu si apararea lui, cascadorii rasului!" Gabriel Chirea, despre dezastrul defensiv de la Dinamo

Apararea lui Dinamo pare extrasa dintr-un episod al The Benny Hill Show.

Autor: Gabriel Chirea



Dinamo a primit 14 goluri in 7 etape jucate din aceasta editie din Liga 1 (2-1 Voluntari, 3-3 FCSB, 2-3 Gaz Metan, 1-0 Viitorul, 1-3 CFR Cluj, 2-1 Hermannstadt, 0-3 CSU Craiova), cu o medie de doua goluri incasate pe meci si cate 3 goluri luate in 4 dintre partide. "Ros-albii" detin a doua cea mai slaba aparare din prima divizie, dupa cea a lui FC Voluntari, care au primit 16 goluri in 7 meciuri si ocupa ultimul loc in clasament, in timp ce defensivele cele mai eficiente sunt detinute de Astra si Sepsi, cu doar 4 goluri in 7 intalniri.

Daca Alex Ferguson scria in autobiografia sa ca a inceput constructie fiecarei echipe castigatoare de trofee de la Manchester United cu o pereche valoroasa de fundasi centrali, Florin Bratu a descoperit, in 2018, ca nu este indeajuns sa joci cu 4 fundasi centrali ca sa nu pleci cu plasa plina de la aproape fiecare meci. Daca sturlubaticul Popescu si Katsikas macar joaca pe posturile lor de baza, desi grecul se apara ca un fost preparator de gyros la casa de marcat, Bratu probabil trebuie sa caute tratament pentru otita provocata belgianului Delorge de adversarii din banda dreapta si aproape nimeni nu intelege ce cauta febletea antrenorului, pustiul Ricardo Grigore, in banda stanga, cu intoarcerile sale mai greoaie ca un Boeing 747.

De parca haosul din aparare nu ar fi indeajuns, si celelelate compartimente dau destule semne de neputinta pe faza defensiva. Sistemul de joc a ajuns atat de flexibil incat se schimba de la faza la faza, trecand pe rand din 4-4-2, 4-2-3-1 sau 4-3-3, dupa cum au chef jucatorii sa se grupeze. Atacantii, fie ca e vorba de Popa, Axente sau Moldoveanu, nu reusesc sa tina niciodata indeajuns de minge pentru a stavili atacurile adverse si a putea fi ajutati de coechipierii care ar trebui sa urce din linia mediana, iar mijlocasii se retrag aproape mereu intr-o defensiva la 20-25 de metri de propria poarta, distanta de la care un suteur bun poate face ravagii. Penedo nu poate face nici el minuni, din moment ce principalele lui calitati sunt ca este strain, va implini 37 de ani in septembrie si a fost la Campionatul Mondial din Rusia, unde a incasat doar 11 goluri in cele 3 meciuri din grupa.

In afara de aceste neclaritati sunt si alte lucruri de neinteles. Daca Bratu a fost atacant si poate nu intelege inca toate subtilitatile si importanta apararii eficiente, este un mister de ce nu se implica mai serios in organizarea defensivei "secundul" Iulian Mihaiescu, un fundas lateral valoros in echipa antrenata de Mircea Lucescu in anii ’80 si ’90, dublu campion in Liga 1, dublu castigator de Cupa Romaniei si semifinalist de Cupa Cupelor, cu o experienta de aproape 25 de ani de antrenorat. In ce lume paralela traieste Bratu, daca ii prefera pe Pesici si Salomao lui Sorescu, pe care oficialii lui Dinamo il vedeau convocat la nationala de tineret, dar propriul antrenor il foloseste din ce in ce mai putin dupa debutul fulminant de campionat? Cat de serioasa este Dinamo, daca il introduce titular pe panamezul Armando Cooper, la doar 3 zile dupa ce a semnat cu clubul bucurestean, si care este respectul pentru jucatorii care au facut toata perioada de pregatire din aceasta vara? De ce nu a fost lasat Nistor (30 ani) sa plece pe o suma frumoasa de transfer, plus albanezul Qaka (23 ani) la schimb, daca actualul capitan al lui Dinamo a inceput sa joace pe varfuri si sa faca fite in privinta salariului?

Si, in final, unde sunt toti tinerii cu care se tot lauda Dinamo si de ce se isi mai slaveste academia super-calitativa, care nu prea produce nimic si pe care seful Gabriel Raduta iese sa o laude doar cand mai "impusca" un rezultat? La meciul de la Craiova, Bratu a folosit 7 jucatori straini in primul "11", cu o medie de varsta de 27,4 ani, iar singurul fotbalist roman care se incadra in regula U21 a fost Ricardo Grigore. De ce mai fac scandal conducatorii dinamovisti sa fie convocati la reprezentativa de tineret Ciobotariu, Olteanu, Tircoveanu, Sorescu, Neicutescu, Ehrmann sau Moldoveanu, daca nici macar Bratu nu ii foloseste la Dinamo, iar Grigore este folosit pe un post unde nu exceleaza?

Exista toate semnele ca debandada organizatorica si sportiva de la Dinamo va continua si in acest sezon, desi ea este un simptom si nu cauza principala a lipsei de rezultate si de consistenta a echipei lui Florin Bratu. Daca dictonul "atacul castiga meciuri, iar apararea castiga trofee" este adevarat, singura realizare a lui Dinamo din acest sezon ar putea fi un nou titlu de campioana a play-out-ului.