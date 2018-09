CRAIOVA 3-0 DINAMO | Bratu: "Scorul e prea mare fata de ce s-a jucat. O s-o vedeti pe Dinamo in play-off!"

Florin Bratu e suparat pe jucatorii sai dupa infrangerea de la Craiova, dar crede ca diferenta de pe tabela e prea mare fata de cum au stat lucrurile in teren.

Bratu ii asigura pe fani ca Dinamo va fi in play-off la finalul campionatului.

"Ma deranjeaza faptul ca jucatorii mei inca nu sunt responsabili pe faza defensiva. Nu ma refer doar la fundasii centrali. Trebuie sa ne trezim... Dinamo joaca, place, dar nu e suficient. Sper ca jucatorii sa se trezeasca, sa-si dea seama ca nu asa functioneaza lucrurile. Trebuie sa dam mai mult pe teren, nu e suficient ce facem acum. E bine ca avem o pauza acum. Cel mai tare ma deranjeaza ca nu invatam din ceea ce ni se intampla. Vorbim si in grup, si fata in fata, dar la meciuri clacam. Asta ma doare cel mai tare. Nu ne-a surprins Craiova.

Au facut un joc de asteptare, au jucatori buni, dar scorul e destul de mare pentru ceea ce s-a intamplat ca joc pe teren. Cooper cred ca a facut o partida buna. E un jucator de calitate, cu experienta. L-am adus si pentru astfel de meciuri. Speram ca usor, usor sa eliminam din greseli si sa aratam mult mai bine dupa aceasta pauza. Mi-e greu sa ma gandesc acum la transferuri, o sa vedem ce se va intampla. Eu zic ca ne calificam in play-off. O s-o vedeti pe Dinamo in play-off", a spus Bratu la Digisport.