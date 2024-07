Guingamp, echipă aflată acum în Ligue 2 dar cu un trofeu european în palmares (defuncta Cupă UEFA Intertoto, în 1996), alături de două Cupe ale Franței câștigate (2009 și 2014), a anunțat transferul atacantului Brighton Labeau (28 de ani), fost la Rapid în sezonul 2019-2020, când giuleștenii evoluau în divizia secundă.

Vârful francez, care poate juca și extremă, nu a convins în perioada petrecută la Rapid, când a marcat doar 3 goluri în 23 de apariții (15 ca titular) în Liga 2, dar ulterior cariera sa a urmat un traseu spectaculos.

Plecat din Giulești, a evoluat mai întâi la revelația din Belgia, Royale Union Saint-Gilloise, alături de care a promovat în Jupiler Pro League.

A jucat apoi la Stade Lausanne-Ouchy, fiind printre golgheterii din Swiss Challenge League, divizia secundă din Elveția, după care s-a transferat la Lausanne-Sport, unde a câștigat titlurile de golgheter și de cel mai bun jucător din Challenge League (2023) și a promovat în Swiss Super League.

Între timp, forma și pofta de gol arătate în campionatul elvețian i-au adus atacantului născut lângă Paris și convocarea la naționala din Martinica.

A bifat deja 16 selecții și 6 goluri, începând cu 2022, iar anul trecut a devenit căpitanul echipei naționale din Martinica.

Guingamp a anunțat că Labeau a semnat un contract pe trei sezoane.

Cum îl prezenta Rapid pe Brighton Labeau la momentul transferului în Giulești

”Rapid a realizat astăzi cel de-al optulea transfer al verii, reușind transferul atacantului francez Brighton Labeau, în vârstă de 23 de ani.

Crescut la juniorii lui AS Monaco, cu care a evoluat în 2014 în Youth League, Labeau s-a transferat în 2017 în prima ligă franceză, la Amiens, bifând două jocuri în Ligue 1, contra lui Angers, dar și pe Parc-des-Princes, împotriva lui PSG.

În returul sezonului 2017/2018, Labeau a fost împrumutat la Creteil, iar în sezonul trecut a fost din nou împrumutat de către Amiens, la Villefranche, în Liga 3 franceză, unde a marcat de cinci ori în 24 de meciuri, împotriva unor echipe cu tradiție, ca Le Mans, Tours sau Laval.

Tot în sezonul trecut, Labeau a ajuns cu Villefranche în optimile Cupei Franței, care a fost eliminată de PSG, în prelungiri, Brighton Labeau jucând 51 de minute în acea partidă.

Născut chiar pe 1 ianuarie 1996, Labeau are o viteză foarte bună, poate juca în partea stângă sau dreaptă a atacului, dar și ca vârf.

„Sunt fericit că am venit aici, domnul Manea mi-a spus numai lucruri frumoase despre Rapid, am urmărit câteva clipuri cu suporterii rapidiști și am rămas impresionat. Va fi o mare plăcere să joc în fața lor și sunt sigur că vom promova în prima ligă”, a spus Labeau pentru fcrapid.ro.

Astfel, Labeau se alătură altor șapte jucători ce au semnat pentru Rapid în această vară: Tudoran, Roskopf, Mallo, Lazăr, Dodoi, Dulca și Jorza”, scria Rapid pe site-ul oficial pe 8 iulie 2019, data oficializării transferului lui Brighton Labeau în Giulești.

Foto: Guingamp, Rapid, Imago