Trupa lui Becali ocupă la momentul redactării acestui articol primul loc în play-out, cu 27 de puncte obținute după primele două etape.

FCSB a ajuns aici după un sezon regulat dezamăgitor, consemnat cu doar 13 victorii, șapte remize și 10 înfrângeri.

Transfer de cinci stele la FCSB! Gigi Becali pune 3 milioane de euro la bătaie

Așadar, pentru a evita o astfel de rușine și în sezonul viitor, patronul Gigi Becali dorește să „cimenteze” o poziție crucială, cea de mijlocaș central.

Astfel, Mirel Rădoi și MM Stoica ar avea la dispoziție trei milioane de euro pentru a aduce un mijlocaș de top în perioada de transferuri din vară, informează Fanatik.

Până atunci, fotbaliștii lui FCSB, proaspăt reveniți după pauza internațională, se îndreaptă spre Moldova pentru meciul cu FC Botoșani.

Cele două formații se vor duela astăzi, 3 aprilie, nu mai devreme de ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

﻿ Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu va juca în meciul cu FC Botoșani

Unul dintre jucătorii de bază din echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a făcut deplasarea.

Este vorba despre atacantul Daniel Bîrligea, revenit de la echipa națională, acolo unde și-a dat autogol.

Bîrligea are niște probleme medicală și cei de la FCSB nu au vrut să riște o accidentare mai gravă.