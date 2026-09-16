Antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) a cam dat-o în bară, de câte ori a lucrat în afara României, dovadă și faptul că CV-ul său include mai multe înfrângeri decât victorii. În schimb, jucătorul Mirel Rădoi a lăsat o impresie excelentă după ce a părăsit campionatul românesc.

Fostul căpitan al FCSB-ului a semnat cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) în 2009, după o serie de transferuri ratate la cluburi precum Arsenal și Inter Milano. Dacă n-a avut șansa de a evolua în Occident, ba din cauza unor accidentări apărute când se negocia plecarea sa, ba din cauza pretențiilor exagerate ale lui Gigi Becali, Rădoi s-a consolat, totuși, cu faptul că în Asia s-a umplut de bani. Pentru că a avut șansa de a juca pentru echipe foarte bogate, precum Al-Hilal Riad, Al-Ain și Al-Ahli Dubai (Emirate) și Al-Arabi (Qatar). La prima grupare, Mirel și-a câștigat locul printre cei mai apreciați străini din istoria clubului!

Portughezul Rúben Neves, comparat cu Mirel Rădoi

Chiar dacă sunt deja 15 ani de când Rădoi a părăsit Al-Hilal, în continuare, despre fostul mijlocaș român se vorbește la superlativ în Arabia Saudită. Iar acum, după debutul echipei în noul sezon de Champions League Elite, în meciul Al-Hilal – Al-Gharafa (2-1), jurnalistul Khaled Al-Qahtani a amintit de fostul „închizător“ român.

Într-o postare pe rețelele de socializare, ziaristul arab a publicat două fotografii cu actualul mijlocaș defensiv al formației saudite, portughezul Rúben Neves (29 de ani). În descrierea celor două poze, Khaled Al-Qahtani a scris o frază: „Parcă retrăiesc vremurile în care îl aveam pe Rădoi în echipă“.

Comparația e una care îi face cinste fostului internațional român, în condițiile în care Rúben Neves e un mijlocaș defensiv cotat la 25 de milioane de euro. Până să ajungă la Al-Hilal Riad, în vara anului 2023, în schimbul unui transfer de 55 de milioane de euro, Rúben Neves a evoluat pentru Porto și Wolverhampton. Fotbalistul celor de la Al-Hilal are și 69 de selecții și un gol în naționala țării sale.