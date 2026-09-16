FOTO „Noul Rădoi“: mijlocașul de 25 de milioane de euro, comparat cu fostul căpitan al FCSB-ului

„Noul Rădoi“: mijlocașul de 25 de milioane de euro, comparat cu fostul căpitan al FCSB-ului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chiar dacă s-a retras de aproape un deceniu, fostul mijlocaș defensiv rămâne și acum un idol pentru suporterii primului club la care s-a transferat în străinătate.

TAGS:
Mirel RadoiRuben NevesAl Hilal
Din articol

Antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) a cam dat-o în bară, de câte ori a lucrat în afara României, dovadă și faptul că CV-ul său include mai multe înfrângeri decât victorii. În schimb, jucătorul Mirel Rădoi a lăsat o impresie excelentă după ce a părăsit campionatul românesc.

Fostul căpitan al FCSB-ului a semnat cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) în 2009, după o serie de transferuri ratate la cluburi precum Arsenal și Inter Milano. Dacă n-a avut șansa de a evolua în Occident, ba din cauza unor accidentări apărute când se negocia plecarea sa, ba din cauza pretențiilor exagerate ale lui Gigi Becali, Rădoi s-a consolat, totuși, cu faptul că în Asia s-a umplut de bani. Pentru că a avut șansa de a juca pentru echipe foarte bogate, precum Al-Hilal Riad, Al-Ain și Al-Ahli Dubai (Emirate) și Al-Arabi (Qatar). La prima grupare, Mirel și-a câștigat locul printre cei mai apreciați străini din istoria clubului!

Portughezul Rúben Neves, comparat cu Mirel Rădoi

Chiar dacă sunt deja 15 ani de când Rădoi a părăsit Al-Hilal, în continuare, despre fostul mijlocaș român se vorbește la superlativ în Arabia Saudită. Iar acum, după debutul echipei în noul sezon de Champions League Elite, în meciul Al-Hilal – Al-Gharafa (2-1), jurnalistul Khaled Al-Qahtani a amintit de fostul „închizător“ român.

Într-o postare pe rețelele de socializare, ziaristul arab a publicat două fotografii cu actualul mijlocaș defensiv al formației saudite, portughezul Rúben Neves (29 de ani). În descrierea celor două poze, Khaled Al-Qahtani a scris o frază: „Parcă retrăiesc vremurile în care îl aveam pe Rădoi în echipă“.

Comparația e una care îi face cinste fostului internațional român, în condițiile în care Rúben Neves e un mijlocaș defensiv cotat la 25 de milioane de euro. Până să ajungă la Al-Hilal Riad, în vara anului 2023, în schimbul unui transfer de 55 de milioane de euro, Rúben Neves a evoluat pentru Porto și Wolverhampton. Fotbalistul celor de la Al-Hilal are și 69 de selecții și un gol în naționala țării sale.

VIDEO REZUMAT Al-Hilal - Al-Gharafa 2-1 (VOYO)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Cristiano Ronaldo a explodat după scenele mizerabile din Arabia Saudită și cere suspendări pe viață!
Cristiano Ronaldo a explodat după scenele mizerabile din Arabia Saudită și cere suspendări pe viață!
Durere sfâșietoare înainte de Fluminense – Al Hilal! Ruben Neves și Joao Cancelo, în lacrimi pentru Diogo Jota
Durere sfâșietoare înainte de Fluminense – Al Hilal! Ruben Neves și Joao Cancelo, în lacrimi pentru Diogo Jota
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!