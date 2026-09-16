PROGRAM România în Liga Naţiunilor | Sesiune de autografe şi antrenament deschis publicului în cantonamentul de la Mogoşoaia + Primele tichete, disponibile în aplicaţia Tricolorii

România în Liga Naţiunilor | Sesiune de autografe şi antrenament deschis publicului în cantonamentul de la Mogoşoaia + Primele tichete, disponibile în aplicaţia Tricolorii Nationala
Alexandru Hațieganu
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Tricolorii se vor reuni la finalul săptămânii sub comanda selecţionerului Gheorghe Hagi pentru a pregăti primele meciuri din Liga Naţiunilor.

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RomaniaNations LeagueEchipa Nationala
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România în Liga Naţiunilor

FRF anunţă că suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de luni, 21 septembrie. Accesul publicului se va face începând cu ora 18:15. La ora 18:45 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 19:00 va începe şedinţa de pregătire, la care copiii şi însoţitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Primele partide ale echipei naţionale în noua ediţie a Ligii Naţiunilor:

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia - România (Strawberry Arena) BILETE AICI
  • Luni, 28 septembrie: România - Bosnia şi Herţegovina (Arena Naţională) FĂRĂ SPECTATORI
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia - România (Stadion Narodowy) BILETE AICI
  • Luni, 5 octombrie: România - Suedia (Arena Naţională) BILETE AICI

Primele 200 de bilete gratuite vor fi disponibile în aplicaţia TRICOLORII pentru membrii GOLD sau SILVER de azi, 16 septembrie. Pentru a accesa tichetele, membrii aceştia se vor loga cu contul respectiv în platforma bilete.frf.ro, vor accesa secţiunea Oferte din meniu şi vor selecta evenimentul aferent campaniei. Biletele acestea vor fi disponibile până la începerea distribuirii generale sau până la epuizare.

Ulterior, începând de joi, 17 septembrie, la prânz, cei interesaţi îşi pot rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro. Vor fi disponibile încă aproximativ 800 de tichete de acces cu valoare zero!

Accesul în Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia se face exclusiv pe baza aplicaţiei mobile Bilete FRF. Pentru intrare, este obligatorie prezentarea biletului direct din aplicaţie.

De asemenea, fanii vor avea posibilitatea să achiziţioneze echipamente oficiale şi alte produse dedicate echipei naţionale de la magazinul Romania Store, amplasat la intrarea în baza de pregătire. În plus, cei prezenţi vor avea parte şi de alte surprize inedite.

Gheorghe Hagi - selecționerul României

  • Gheorghe hagi 3
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Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Sursa foto: Sport Pictures.
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