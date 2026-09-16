VIDEO Puștiul-minune al lui Arsenal „recidivează.” Fotbalistul născut în 2009 a marcat o dublă înainte de a merge la școală

Puștiul-minune al lui Arsenal „recidivează.” Fotbalistul născut în 2009 a marcat o dublă înainte de a merge la școală Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Max Dowman este jucătorul tânăr care candidează, prin prestațiile sale, pentru poziția lui Bukayo Saka, în primul unsprezece al „tunarilor”.

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Max DowmanArsenalMikel ArtetaCupa Ligii Angliei
Din articol

Născut în ultima zi a anului 2009, Max Dowman s-a propus, încă din sezonul 2025/26, drept una dintre marile promisiuni ale fotbalului englez.

Jucătorul născut în Chelmsford, la 50 de kilometri distanță de Londra, a înscris de două ori pentru Arsenal, în deplasarea de la Ipswich, într-un meci câștigat de „tunari,” scor 4-2, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

La doar 16 ani, Max Dowman a reușit prima dublă pentru Arsenal

Cu un aport decisiv în meciul Arsenal - Everton 2-0, jucat în 14 martie, în care i-a oferit lui Viktor Gyokeres pasă de gol, în minutul 89, după care a înscris, la ultima fază, în minutul 90+7, Max Dowman a confirmat că merită atenție și în prima parte a noului sezon.

Max Dowman, poreclit „noul Kaka”, versiunea de picior stâng

Titular în meciul de Cupa Ligii de la Ipswich, Max Dowman a avut nevoie de numai 7 minute pentru a marca al doilea gol în tricoul londonezilor.

În minutul trei al reprizei secunde, mijlocașul lui Arsenal a reușit al doilea gol în partidă și a ajuns la trei goluri și o pasă de gol, în primele 14 apariții în echipa antrenată de Mikel Arteta.

  • La doar 16 ani, Max Dowman a ajuns să fie evaluat la treizeci de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Max Dowman

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Arsenal și Liverpool, calificate în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei

Noni Madueke și Mikel Merino au înscris golurile 2, respectiv 4 semnate de Arsenal, în deplasarea de la Ipswich.

Gazdele au ripostat abia după ce tabela a arătat 0-4, prin Anis Mehmeti, în minutul 62. Scorul final, 2-4, a fost stabilit, în minutul 90+1, de un atacant crescut la Academia lui Arsenal, Chuba Akpom.

Pe Anfield, Liverpool a trecut cu 3-1 de Tottenham, în aceeași fază a competiției, prin goluri înscrise de Mac Allister, Gakpo și Szoboszlai.

Jucăotorul din Ungaria a închis tabela cu un gol de generic, în prelungirile partidei.

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