Născut în ultima zi a anului 2009, Max Dowman s-a propus, încă din sezonul 2025/26, drept una dintre marile promisiuni ale fotbalului englez.

Jucătorul născut în Chelmsford, la 50 de kilometri distanță de Londra, a înscris de două ori pentru Arsenal, în deplasarea de la Ipswich, într-un meci câștigat de „tunari,” scor 4-2, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

La doar 16 ani, Max Dowman a reușit prima dublă pentru Arsenal

Cu un aport decisiv în meciul Arsenal - Everton 2-0, jucat în 14 martie, în care i-a oferit lui Viktor Gyokeres pasă de gol, în minutul 89, după care a înscris, la ultima fază, în minutul 90+7, Max Dowman a confirmat că merită atenție și în prima parte a noului sezon.

Max Dowman, poreclit „noul Kaka”, versiunea de picior stâng

Titular în meciul de Cupa Ligii de la Ipswich, Max Dowman a avut nevoie de numai 7 minute pentru a marca al doilea gol în tricoul londonezilor.

În minutul trei al reprizei secunde, mijlocașul lui Arsenal a reușit al doilea gol în partidă și a ajuns la trei goluri și o pasă de gol, în primele 14 apariții în echipa antrenată de Mikel Arteta.