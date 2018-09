GROZAV, APROAPE DE DINAMO | Atacantul e gata sa semneze dupa venirea lui Niculescu! Anunt de ULTIMA ORA

Claudiu Niculescu e aproape sa dea prima lovitura dupa sosirea la Dinamo.

Niculescu l-a inlocuit pe Bratu si are misiunea de a duce Dinamo in playoff. Nu va fi o misiune usoara, Dinamo fiind in prezent pe locul 10, la 4 puncte in spatele locului 6.

Chiar daca e plin sezon, Niculescu cauta intariri, iar prima din ele poate fi Gicu Grozav. Atacantul e liber de contract si asteapta un semn din partea lui Dinamo. Prima oferta nu a fost satisfacatoare, insa Negoita poate plusa la insistenta lui Niculescu. Asta si dupa ce fanii au protestat la prezentarea noului antrenor si au criticat dur atitudinea conducerii.

Gicu Grozav a refuzat FCSB, care i-a propus un salariu de 20.000 de euro, si e disperat sa lucreze cu Niculescu in Stefan cel Mare.

Miercuri va fi ultima runda de discutii intre Gerozav si Dinamo, iar sursele www.sport.ro sustin ca sunt sanse mari ca cele doua parti sa bata palma.

Dinamo are meci azi la Braila, cu Dacia Unirea, in Cupa Romaniei, iar Niculescu e concentrat pe meciul de debut. A lasat 9 jucatori in afara lotului, iar maine se va ocupa de revenirea lui Grozav la Dinamo si alte intariri.