„Nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, cu 64 de puncte, la zece peste rivala AC Milan, și sunt calificați în semifinalele Cupei Italiei.

În paralel, conducerea lucrează deja la strategia pentru sezonul viitor. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, portarul Yann Sommer este aproape de despărțirea de club, urmând să își încheie experiența europeană.

Cristi Chivu și-a făcut lista de mercato

Inter pregătește și întăriri pentru defensivă, în contextul în care Acerbi, De Vrij și Darmian intră în ultimul an de contract.

Pe lista scurtă se află Tarik Muharemovic, fundaș aflat sub contract cu Sassuolo, și Oumar Solet. Ambii sunt văzuți drept soluții tinere pentru a consolida defensiva pe termen lung.

Pentru echipa lui Chivu urmează duelul cu Genoa, formație finanțată de Dan Șucu, în etapa a 27-a din Serie A. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe Sport.ro.