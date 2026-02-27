La momentul redactării, lider este Universitatea Craiova, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52.

În spatele lor se află Universitatea Cluj, cu 51 de puncte, CFR Cluj, cu 47, și surpriza FC Argeș, 46 de puncte, ultima poziție de play-off. Campioana en-titre, FCSB, este abia pe locul 10 și are nevoie de un final perfect, plus pași greșiți ai rivalelor.

„Dacă intră și FCSB, va fi o bătaie cruntă”

În acest context, fostul mijlocaș Dragoș Firțulescu este convins că oltenii pornesc cu prima șansă.

„Campioana cred că cele mai mari șanse le va avea Universitatea Craiova. Dar dacă intră în play-off, cred că și FCSB se apropie.

O altă echipă care ar avea șanse este Rapid, dar parcă nu pot accelera cum trebuie. Au investit mult în centrele de copii și acolo trebuie răbdare. Îmi place structura clubului și cred că pe viitor vor avea o echipă foarte bună.

E o bătaie cruntă la titlu și îmi place că este așa. N-am văzut în viața mea un campionat atât de strâns. Este benefic pentru fotbalul românesc. Concurența scoate campioni”, a declarat Firțulescu pentru Sport.ro.

Cea mai importantă perioadă din cariera lui Dragoș Firțulescu a fost la Universitatea Craiova, unde a bifat 51 de meciuri, un gol și trei pase decisive.

Winger-ul a evoluat și pentru Dinamo în sezonul 2014/2015, sub comanda lui Flavius Stoican, dar a adunat doar două apariții în tricoul „câinilor”.