Toni Petrea ironizează brigada de arbitri după Chindia - Botoșani: "Înseamnă că a bătut vântul și s-a dezechilibrat"

Daniel Popa a marcat golul egalizator în minutul 90+4, iar Toni Petrea a rămas invincibil după primele cinci meciuri în campionat pe banca dâmbovițenilor.

Toni Petrea, după Chindia - FC Botoșani

Toni Petrea, antrenorul Chindiei, a fost foarte tensionat pe marginea terenului și a protestat la adresa anumitor decizii de arbitraj, iar după meci a comentat ironic un penalty neacordat echipei sale în ultima parte a jocului.

"O partidă aprig disputată. În repriza a doua am suferit, am permis adversarului să aibă posesie mai bună, n-am fost foarte agresivi când am pierdut mingea și le-am permis să ajungă de multe ori în preajma careului nostru. E bine că am crezut până la final, iar băieții au demonstrat că pot în orice condiții. Le mulțumim și suporterilor, care au fost alături de noi.

Nu vreau să comentez despre arbitraj. Întrebați-l pe domnul arbitru de rezervă de ce am primit galben. A zis că am protestat. Ok, am protestat. Nu vreau să comentez despre arbitraj, se mai întâmplă să te lovești și să îți dea sângele, dar e bine că nu e nimeni grav accidentat.

Eu cred că trebuia dat penalty la Popa pentru că a fost împiedicat. Nu știu ce au văzut cei din camera VAR. Dacă nu a dat, înseamnă că a bâtut vântul și s-a dezechilibrat. Vă spun doar ce am văzut de pe margine, mie așa mi s-a părut. Bine că băieții au crezut și au luptat până la final", a spus Toni Petrea.