Chiar și fără presiunea rezultatului, echipa lui Charalambous a jucat serios și a bifat a șasea victorie în play-off, păstrându-și invincibilitatea.



U Cluj a avut momente bune în prima repriză, dar a fost lipsită de șansă. Masoero a trimis în bară, iar în finalul primei reprize, un penalty acordat gazdelor a fost anulat de VAR, decizie ce a inflamat tribunele.



Campion cu FCSB, Risto Radunovic a dezvăluit "cheia succesului"



Totul s-a decis în repriza a doua, când Marius Ștefănescu, introdus la pauză, a marcat de două ori în doar cinci minute. La primul gol, a fost perfect servit de Risto Radunovic, care a oferit și concluzia serii.



„Am respectat competiția și am câștigat fără gol primit. Mă bucur foarte mult pentru Stefi, care a marcat două goluri. Mă bucur pentru toți care au dat totul pentru acest sezon formidabil.

Trebuie să încerc să creez un avantaj, am gestionat bine, mă bucur că am ajutat echipa și cel mai important lucru este că am câștigat meciul.

Am gestionat foarte bine și campionatul, și în Europa. După cum am spus și anul trecut, trebuie să construim pe baza nivelului la care am ajuns și să facem și mai bine. Mai mult, pentru Europa, pentru Champions League.

Un lucru care ne-a ajutat foarte mult este unitatea. Unitatea înseamnă foarte mult pentru această echipă. Este cheia succesului. În acești doi ani am creat unitate, o atmosferă pe care o avem împreună – staff-ul, suporterii, suntem o familie și vrem să continuăm așa”, a spus Risto Radunovic după meci.



U Cluj pierde puncte importante în cursa pentru Europa și are meciuri grele în ultimele două etape, cu Dinamo în deplasare și Rapid pe teren propriu.