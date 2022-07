Roș-albaștrii au susținut conferința de presă premergătoare meciului cu nou-promovata, ce se va disputa pe Arena Națională. Toni Petrea a prefațat duelul cu echipa lui Erik Lincar și a vorbit și despre situația lotului, confirmând o pierdere serioasă.

Toni Petrea confirmă accidentarea lui Andrei Dumiter: „Nu părea serios la prima vedere!”



Andrei Dumiter (23 ani) s-a accidentat serios la ultimele antrenamente ale echipei și va lipsi de pe gazon o perioadă îndelungată. Toni Petrea a confirmat accidentarea jucătorului, dezvăluind că deși inițial părea ceva superficial, s-a dovedit în urma testelor că accidentarea este una serioasă, urmând să lipsească de pe teren o bună perioadă de timp.

Întrebat dacă echipa va căuta să facă un transfer în compartimentul ofensiv, pentru a acoperi lipsa lui Dumiter, antrenorul vicecampioanei a declarat că nu știe ce se va întâmpla.

„Vom vedea dacă mai aducem pe cineva. Într-adevăr, zilele trecute s-a accidentat la antrenament, destul de serios din câte se pare. La prima vedere nu părea chiar așa, dar după efectuarea RMN-ului s-a dovedit că este destul de serioasă problema lui. Referitor la transferuri, vedem, nu știu ce să zic acum”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

Dumiter a evoluat în trei dintre meciurile de pregătire ale roș-albaștrilor din acest sezon, cu FC Sfântul Gheorghe, CS Mioveni și Oțelul Galați. În primul amical, atacantul a reușit să marcheze și două goluri, după ce a fost introdus pe teren în a doua repriză.

350.000 de euro a plătit Becali pe Dumiter



FCSB l-a transferat în vara lui 2021 pe Andrei Dumiter, de la Sepsi OSK. 350.000 de euro a plătit Becali pe juătorul care cu un sezon în urmă adunase șapte meciuri în tricoul covăsnenilor și marcase un gol.

„A semnat Dumiter. A semnat pe doi ani plus trei. Am dat 350.000 de euro pe el. Mi-am plăcut de el. M-am interesat. Am vorbit cu Dică și el mi-a spus <<e foarte puternic. Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani și mare potențial de creștere>>.

Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta”, declara Gigi Becali, în vară lui 2021.