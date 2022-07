Trei luni în afara gazonului! Lovitură primită de FCSB în startul primului sezon de Superliga

Andrei Dumiter (23 de ani) a suferit o accidentare serioasă și va sta departe de gazon pentru o perioadă lungă de timp.

Atacantul vicecampioanei a suferit o întindere de ligamente, potrivit gsp.ro, și va sta în afara circuitului până în octombrie.

În urma accidentării pe care a suferit-o Dumiter, Toni Petrea mai poate conta acum în atac pe Florin Tănase, care este mijlocaș ofensiv la bază, Ianis Stoica (reprofilat din aripă dreapta) și Ivan Mamut.

500 de mii de euro este cota de piață a lui Andrei Dumiter, potrivit transfermarkt.com

FCSB debutează în Superliga, pe teren propriu, în fața nou-promovatei U Cluj, duminică, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.



350.000 de euro a plătit Becali pe Dumiter

FCSB l-a transferat în vara lui 2021 pe Andrei Dumiter, de la Sepsi OSK. 350.000 de euro a plătit Becali pe juătorul care cu un sezon în urmă adunase șapte meciuri în tricoul covăsnenilor și marcase un gol.

„A semnat Dumiter. A semnat pe doi ani plus trei. Am dat 350.000 de euro pe el. Mi-am plăcut de el. M-am interesat. Am vorbit cu Dică și el mi-a spus <<e foarte puternic. Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani și mare potențial de creștere>>.

Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta”, declara Gigi Becali, în vară lui 2021.