„Sa ramana clasamentul de la finalul sezonului regulat” si „Sa nu retrogradeze nimeni”, printre solutiile date pentru acest sezon de Liga 1

Oamenii de fotbal fac scenarii, pentru cazul in care actualul sezon nu poate fi dus la bun sfarsit.

„Am vazut ca Euro 2020 se amana si daca trece toata nebunia cu virusul asta, putem sa continuam campionatul si in iunie, iulie, pana la toamna e timp. Eu am mai prins, dupa ce am luat campionatul cu Dinamo, sa am pauza 5 zile, apoi am fost in pregatire si am jucat meciul la Brugge, in preliminariile Champions League. Daca nu se amana Europeanul, atunci era mai greu.

Daca nu se mai joaca, probabil ca cel mai normal ar fi sa se ia clasamentul de la terminarea sezonului regulat, pentru ca din play-off s-au jucat doar cateva etape. Stiu ca o sa ma injure Florin Cernat ca el e la Voluntari si e pe loc de retrogradare, dar aceea ar fi solutia normala. S-a terminat un ciclu, a jucat fiecare cu fiecare cate doua meciuri, se stie cine e pe primul loc, cine e pe al doilea, cine e pe ultimul…

Am mai vazut in presa varianta ca sezonul acesta sa nu retrogradeze nimeni din Liga 1, sa promoveze primele 6 din Liga 2, iar sezonul viitor sa se joace cu 20 de echipe si la final sa pice in Liga 2 tot 6 echipe si sa urce doar doua. In situatia grea de acum, cred ca asa ar fi ideal, ar fi toata lumea multumita. Daca FRF Si LPF se gandesc la varianta asta, ar fi geniali. Poate sa faca si doua serii in Liga 2, in care sa invite sau sa promoveze echipe din Liga 3, in functie de clasament, de buget, de garantii financiare ca pot face fata nivelului… Tot raul spre bine, poate ca devine un punct zero pentru fotbalul nostru.

Oamenii de fotbal, in principal Gigi Becali, au ridicat o problema importanta: ce facem acum, cum ne descurcam? Ca salariile si facturile trebuie platite, dar nu mai exista incasari... Jucatorii nu pot juca, televiziunile nu pot transmite meciurile si nu iau bani din publicitate, cluburile nu incaseaza din vanzarea de bilete, sponsorizari si drepturi tv, nu se fac transferuri… Toata lumea trebuie sa inteleaga gravitatea situatiei si trebuie sa lase fiecare putin de la el. Poate si Guvernul Romaniei se implica in vreun fel, pentru ca toate guvernele tarii din ultimii 30 de ani nu au avut ca prioritatea sportul, nu a fost inclus in domeniile prioritare si acum vedem ca sunt spitalele pline de oameni bolnavi si copiii sunt supraponderali si nu stiu sa alerge corect. Ceva trebuie sa se intample, pentru ca suntem jos, dar putem ajunge si mai jos.

Acum e vorba de vieti omenesti, nu ne jucam. Sper sa fie o criza financiare mai scurta ca in 2008-2009, atunci a durat destul de mult. Eu sper ca in luna mai lucrurile sa revina la normal. Autoritatile sunt implicate, pe toate posturile si pe toate site-urile se fac apeluri ca oamenii sa aiba grija, sa nu iasa din casa daca nu e nevoie, asa ca informatii exista. Lumea trebuie sa fie constienta ca trebuie sa ascultam autoritatile. Nu am prins nicioadata un haos asa mare ca in cazul coronavirusului. E ceva nou pentru toata lumea, e ceva ce se intampla o data in viata, o data la 100 de ani. Sunt convins ca o sa trecem cu bine peste asta”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.