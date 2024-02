Prima reacție a lui Cristiano Bergodi după Poli Iași - Rapid 3-1. Cum a răspuns la cea mai grea întrebare

Cristiano Bergodi a încercat să avanseze ideea că după eroarea lui Cristi Săpunaru, de la primul gol al ieșenilor, rapidiștii nu au căzut din punct de vedere mental.

Italianul a repetat de mai multe ori la flash-interviu că e un duș rece pentru elevii săi și că eșecul cu echipa lui Leo Grozavu îi va aduce cu picioarele pe pământ.

Cristiano Bergodi: "Un duș rece"

Când a fost întrebat despre gafa lui Săpunaru, antrenorul oaspeților, a fandat elegant și s-a pus scut pentru stoperul care și-a prelungit recent cu încă un sezon înțelegerea cu gruparea patronată de Șucu și Angelescu.

"Chiar dacă am pierdut trei puncte, am avut la un moment dat o ocazie foarte bună. În a doua repriză am mers mai bine, dar asta a fost. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ.

(n.r.: despre eroarea lui Săpunaru) Nu știu dacă a fost decisivă eroarea lui Săpunaru, se întâmplă, nu cred. Noi am avut situații înainte de 1-0, apoi am trecut în avantaj. După te vezi egalat cu această greșeală. Dar nu am văzut echipa picată din punct de vedere psihic.

După golul primit de noi, ei au crezut că puteau câștiga. După ce ne-au dat al doilea gol, ne-au dezechilibrat.

Sper că au înțeles jucătorii, vom vedea miercuri cu UTA dacă au înțeles. Capul sus, am pierdut, după a cincea victorie a venit și un eșec, dar trebuie să mergem înainte, nu e un capăt de țară.

Din punct de vedere mental... nu! Greșeli se pot întâmpla. Important e că băieții să aibă încredere în ei. Când este presiune mare trebuie să gestionăm. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ", a declarat Cristiano Bergodi, la finalul meciului de la Iași.