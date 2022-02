Thomas Neubert face ravagii la FCSB! Cei doi jucători care nu termină antrenamentele trasate de neamț 

În vara lui 2021, Gigi Becali l-a convins pe Thomas Neubert să revină la FCSB, după ce a observat că jucătorii săi nu au o pregătire fizică avansată. Omul de afaceri l-a ademenit cu un salariu de 10.000 de euro lunar pe german să se întoarcă la clubul roș-albastru.

Pregătirea intensă a lui Neubert este simțită de elevii lui Toni Petrea. Conform Fanatik, Paulo Vinicius (37 ani) și Claudiu Keșeru (35 ani) au dificultăți de a duce până la capăt antrenamentul trasat de preparatorul fizic.

„Sunt zile când nici Vinicius, nici Keșeru nu termină antrenamentele. Pur și simplu nivelul fizic pe care-l cere staff-ul tehnic este prea mare pentru ei”, informează Fanatik.

Vinicius este om de bază în defensiva roș-albaștrilor, în timp ce Keșeru, după un start de sezon fulminant, a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului dorește să mizeze pe Ianis Stoica (19 ani) în atac pentru a-i oferi o mai mare vizibilitate pentru cluburile din străinătate.

Becali: „Vreți să dau eu goluri în locul lui?”

Claudiu Keșeru a fost aruncat în luptă titular în meciul cu CFR Cluj, 3-3, de pe Arena Națională, dar atacantul a rezistat doar 45 de minute pe teren. Acesta a fost înlocui cu Andrei Dumiter (22 ani) la pauză.

„Ce vreți să îi fac eu? Care e meseria lui? Să dea goluri! Vreți să dau eu goluri în locul lui? Știa situația de la început. Am spus și eu, dar a spus și MM (n.r. - Mihai Stoica) că vom încerca să mergem pe mâna tinerilor, dar uitați că a jucat și el din nou titular? Nu e bine nici așa?

Tot eu am ceva cu el? Nu, tată! Dar dacă lui îi convine că am ajuns să ne punem bazam într-un copil de 19 ani, atunci să mergem pe mâna copilor de 19 ani. Nu mă mai intrebați de Keșeru. Eu am și alte treburi, nu să stau să vorbesc de el", a spus Gigi Becali, pentru Prosport.

