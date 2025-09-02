"Kurt Zouma e la Cluj!" CFR, anunț despre câștigătorul Champions League

Kurt Zouma e la Cluj! CFR, anunț despre c&acirc;știgătorul Champions League Superliga
SPORT.RO
Kurt Zouma (30 de ani), fundaș central cu aproape 250 de meciuri în Premier League, ar fi aproape de un transfer la CFR Cluj.

Kurt Zouma, fotbalist cu două titluri în Premier League, dar și cu Liga Campionilor, Supercupa Europei, Conference League ori Liga Națiunilor în palmares, se află la Cluj-Napoca și negociază un transfer la CFR Cluj.

Cristi Balaj: "Zouma nu a semnat cu CFR, dar e la Cluj. Mai sunt detalii"

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, anunță că Zouma nu a semnat încă, însă tratativele sunt avansate. De mutare se ocupă patronul Ioan Varga, ajutat de Mikael Silvestre, fostul internațional francez, care de curând colaborează cu formația din Gruia.

"Zouma nu a semnat. Ca să semnezi cu un jucător trebuie să se întâmple multe lucruri. El e la Cluj. Sunt șanse să semneze, da. Probabil că mâine. Acum nu pot să ascund că e Cluj pentru că a fost văzut și a aflat și presa.

Mai sunt detalii. Nu pot să dezvolt subiectul. Avem finanțatorul, care se implică în mod special.

Mikael Silvestre îl ajută (pe Ioan Varga) și are conexiuni, relații, e implicat. Zouma vine din poziția de jucător liber, dar încă nu s-a semnat", a spus Cristi Balaj, marți seară, la Digisport.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma este liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

  • 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. Ar deveni cel mai valoros jucător din Superliga, în cazul în care semnează cu CFR Cluj.
