"Kurt Zouma e la Cluj!" CFR, anunț despre câștigătorul Champions League

Kurt Zouma, fotbalist cu două titluri în Premier League, dar și cu Liga Campionilor, Supercupa Europei, Conference League ori Liga Națiunilor în palmares, se află la Cluj-Napoca și negociază un transfer la CFR Cluj.



Cristi Balaj: "Zouma nu a semnat cu CFR, dar e la Cluj. Mai sunt detalii"

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, anunță că Zouma nu a semnat încă, însă tratativele sunt avansate. De mutare se ocupă patronul Ioan Varga, ajutat de Mikael Silvestre, fostul internațional francez, care de curând colaborează cu formația din Gruia.



"Zouma nu a semnat. Ca să semnezi cu un jucător trebuie să se întâmple multe lucruri. El e la Cluj. Sunt șanse să semneze, da. Probabil că mâine. Acum nu pot să ascund că e Cluj pentru că a fost văzut și a aflat și presa.



Mai sunt detalii. Nu pot să dezvolt subiectul. Avem finanțatorul, care se implică în mod special.



Mikael Silvestre îl ajută (pe Ioan Varga) și are conexiuni, relații, e implicat. Zouma vine din poziția de jucător liber, dar încă nu s-a semnat", a spus Cristi Balaj, marți seară, la Digisport.