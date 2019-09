CRAIOVA - FCSB | "Cred ca am facut un meci OK!" Ce a spus Coman despre momentul tensionat cu Istvan Kovacs: "Nu vreau sa vorbesc despre dansul!"

FCSB a reusit sa castige meciul cu Craiova, scor 1-0, dupa un gol al lui Tsoumou aflat la debut pentru echipa lui Vintila.

Coman a cerut un penalty in prima repriza, dar Istvan Kovacs nu a acordat penalty. Mai mult, i-a dat "galben" lui Coman pentru simulare. Coman nu a dorit sa comenteze prea mult pe seama acestui moment.

"Un meci foarte, o echipa foarte buna. A fost o atmosfera incendiara, ca de obicei. Cred ca am facut un meci OK din punct de vedere tehnic si fizic. Am tot incercat sa mergem peste ei si sa marcam. Per total cred ca am fost echipa mai buna. Eu nu am avut nicio intentie sa cad la acea faza, nu mi-a stat gandul sa ma arunc pe teren. Cred ca a fost un contact acolo. Nu vreau sa comentez despre dansul (n.red. Istvan Kovacs). Ne-a prins bine aceasta pauza, relatiile de joc s-au pus la punct. Mergem cu acest moral la Bucuresti sa jucam cu CFR-ul si sa luam trei puncte. E primul meci in care nu luam gol, e un plus pentru noi", a declarat Florinel Coman la finalul meciului.