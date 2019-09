CRAIOVA - FCSB | Becali, reactie imediata dupa victoria cu Craiova: "Ce sa mai vorbesc? N-au trecut de jumatatea terenului!"

Gigi Becali a fost incantat de jocul FCSB in meciul cu Craiova. Patronul FCSB si-a laudat jucatorii si antrenorul dupa a doua victorie consecutiva in meciurile importante.

Becali spune ca FCSB merita si un penalty la interventia asupra lui Coman.



"Ce sa mai vorbesc? Zero suturi pe poarta, nu au trecut de centrul terenului in prima repriza. Asta e tot ce vreau sa spun. N-au avut niciun sut pe poarta tot meciul, jucatorii lor n-au trecut de jumatatea terenului. S-a jucat ca pe vremuri, toti la o singura poarta! Am avut penalty clar la Coman", a declarat Gigi Becali pentru GazetaSporturilor.