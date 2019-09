CRAIOVA - FCSB 0-1 | "Am avut penalty clar. Mi-a spus ca n-a vazut" Andrei Ivan a pus tunul pe arbitri dupa infrangerea cu FCSB

Andrei Ivan a revenit la Craiova, insa echipa sa a pierdut.

Golul victoriei FCSB-ului a venit in minutul 88, astfel ca infrangerea a fost si mai amara pentru olteni.

Andrei Ivan a revenit la Craiova si a fost titular in echipa trimisa in teren de Victor Piturca.

Andrei Ivan a fost protagonistul unei scene controversate in care a cerut penalty dupa duelul cu Iulian Cristea, dar Istvan Kovacs n-a dat nimic.

"Ne simtim rau. Chiar daca am avut un sut pe poarta, am avut mai multe ocazii ca ei. Am avut penalty clar. Tusierul mi-a spus ca n-a vazut. Mi-a dat peste picioare. Mi-a spus ca n-a vazut.

A fost mai mult un joc tactic si am vazut ca s-a jucat mai mult pe contraatac. Nu avem ce face, ridicam capul si mergem inainte, trebuie sa castigam la Medias.

Victor Piturca ne-a spus sa ridicam capul sus, ca nu putem schimba nimic acum, sa mergem sa castigam la Medias", a spus Andrei Ivan la finalul partidei.