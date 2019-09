CRAIOVA - FCSB 0-1 | Victor Piturca, declaratie curioasa: "Golurile de pana acum ale Craiovei au fost marcate din intamplare!" Cel mai mare minus al echipei sale

Victor Piturca a pierdut meciul de debut pe banca Craiovei.

Golul lui Tsoumou venit in minutul 88 a adus victoria stelistilor si a furat un punct pretios oltenilor.

Victor Piturca a declarat ca si-a felicitat jucatorii, pe care i-a vazut luptand, insa spune ca echipei sale ii lipseste in acest moment acuratetea.

De asemenea, noul antrenor al oltenilor a avut o declaratie curioasa. Piturca a spus ca golurile marcate pana acum in campionat de Craiova au fost intamplatoare, venite pe greseala adversarilor.

"Prea multe concluzii nu mai sunt de tras. Istoricul a fost unul simplu. A fost un joc de lupta, noi ne-am intrat mai greu in ritm. Prima repriza nu am avut ocazii, a doua repriza am controlat-o, dar daca nu marchezi golul e greu sa iei puncte.

Ce conteaza ca am fost echipa mai periculoasa? Am pierdut meciul, FCSB a castigat 3 puncte, urca, e un razboi si trebuie sa castigam meciul urmator.

E a treia oara cand vin si e prima data cand pierd primul meci.

Ivan s-a batut pe toata durata jocului, cu calitatile lui, cu viteza pe care o are. Trebuie sa aiba mingi in careu ca sa marcheze goluri. Echipa a luptat, nu am ce sa reprosez, i-am si felicitat. Ne lipseste acuratetea si ne lipseste golul. Craiova a marcat de multe ori intamplator in meciurile trecute, pe greseala adversarului.

Nu stiu daca a fost sau nu penalty, noua asa ni s-a parut. Insa, penalty e cand da arbitrul.

Pustiul a fost putin emotiv si incepuse sa se sufoce, de asta l-am schimbat. Barbut era intr-o forma buna. Asta a fost situatia.

Baietii erau suparati, i-am imbarbatat, le-am spus ca nu am ce sa le reprosez. Vom mai discuta de meci maine si poimaine, sa vedem greselile si sa remediem in cel mai scurt timp.

Nu gazonul e important. Indiferent unde joci, trebuie sa castigi jocul.

Nu sunt suparat deloc pe Pigliacelli, iar din ce am vazut eu, i-a sarit mingea. I se poate intampla oricui. Nu mi-a placut ca fundasii nu au urmarit sutul. Ne-a costat un punct.

FCSB cu victoria din seara asta ar fi normal si e normal sa fie in play-off. Ei sunt jucatori buni", a spus Victor Piturca la finalul partidei, la DigiSport.