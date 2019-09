CRAIOVA - FCSB | Reactia lui Vintila dupa victoria cu Craiova: "Pur si simplu i-am redus la tacere! Cu tot respectul pentru ei, am jucatori mai buni!"

FCSB a castigat pe final meciul cu Craiova, scor 1-0, dupa un gol marcat de debutantul Tsoumou in minutul 88. E primul meci de campionat in care FCSB nu primeste gol.

Vintila i-a invins in doua etape consecutive pe Hagi si Piturca, iar etapa viitoare il asteapta Dan Petrescu. Vintila spune ca nu are niciun merit, ci e doar meritul jucatorilor.

"Ma bucur pentru aceasta victorie, ma bucur pentru jucatori. Dupa aceasta maniera de joc, nu aveam cum sa iesim cu alt rezultat. Am blocat Craiova tot meciul, nu cred ca au avut vreun sut pe poarta, iar asta spune multe. Craiova e o echipa foarte buna. Pur si simplu i-am redus la tacere cu jocul nostru. Craiova a jucat sa joace cu mingi pe sus si nu aveau cum sa reuseasca in fata celor doi fundasi ai nostri. Ma bucur ca jucatorii au pus in practica ce am pregatit la antrenament. Sincer, da! Ma asteptam sa marcam pe final de meci. Cu tot respectul pentru Craiova, am jucatori mai buni. L-am batut pe domnul Hagi, acum pe domnul Piturca, dar eu nu am nimic de demonstrat nimanui. Vreau doar ca echipa mea sa castige", a declarat Bogdan Vintila la finalul partidei!