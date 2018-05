"Cumparam doi atacanti si un fundas!" Transferurile anuntate de Becali la FCSB in aceasta vara

Gigi Becali a dezvaluit planurile FCSB de transferuri din aceasta vara.

Patronul FCSB anunta cateva mutari importante in aceasta vara, dupa ratarea titlului.

Gaman ramane, dar Becali va mai cumpara un fundas central. Si doi atacanti sunt asteptati la echipa ros-albastra, in conditiile in care Alibec si Gnohere isi cauta echipe in aceasta perioada. Morutan si Qaka au semnat deja cu FCSB.

"Mai cumparam doi atacanti si un fundas central. Cumparam sigur 3 jucatori. Asteptam raspuns de la Adam Nemec pana la 1 iunie. Abang a cazut, nu ne mai intereseaza.

Nu sunt suparat pe Valerica Gaman, Dica e putin suparat pe el, ar putea ramane. Mie mi-a trecut. Mai vorbeste lumea, poate va ramane la Steaua", a zis Gigi Becali la Digi.

Negocierile dintre Becali si Teixeira s-au impotmolit. "Am vorbit si cu Dica, si el il vrea pe Teixeira. Dar ramane sa vedem daca ne intelegem. Eu am inteles ca el vrea marire de salariu, nu micsorare", a spus Becali.

De Amorim are oferta si va parasi FCSB. "Pe De Amorim il vrea o echipa din Kazahstan. O echipa care vrea sa dea 100.000 pentru imprumut. Eu le-am zis sa dea 200.000 si sa-l cumpere definitiv", a spus finantatorul FCSB.