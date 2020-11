Teapa URIASA pentru Gigi Becali! Cine este fotbalistul in care a bagat peste 200.000 de euro pentru doar 10 aparitii pe teren

Gigi Becali se afla intr-o situatie inedita.

Alexandru Stan este in continuare jucatorul celor de la FCSB, avand un salariu lunar de 10.000 de euro. Asta in conditiile in care fotbalistul nu a mai jucat din august 2019, fiind platit in prezent doar pentru antrenamente.

Si nici macar nu se antreneaza cu echipa, ci individual, lucru pe care il va mai face pana in iunie 2021, cand ii va expira contractul.

Stan a ajuns la FCSB in 2018, impunandu-se ca titular in echipa pana la accidentarea serioasa pe care a suferit-o la genunchi. Staff-ul de la acea vreme i-a fortat revenirea si fundasul s-a accidentat din nou, in august 2019, in meciul cu Alashkert, din acel moment el nemaifiind introdus in lot.

Este putin probabil ca FCSB sa scape de Alexandru Stan in iarna, avand in vedere ca fotbalistul in varsta de 31 de ani nu a mai jucat deloc de 15 luni. In aceste conditii, Gigi Becali se va vedea nevoit sa ii mai plateasca aproximativ 80.000 de euro pana la expirarea contractului.

Patronul ros-albastrilor s-a suparat pe fundas in primavara acestui an, cand Stan a refuzat sa ii fie redus salariul.