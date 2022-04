Aripa stângă a FCSB-ului e aproape de transferul vieții! E dorit în Anglia, de Everton! Becali vrea 50 de milioane de euro pe el.

Tavi poate să devină cel mai scump fotbalist român din istorie. Nouă goluri și patru pase decisive a dat extrema stângă în acest sezon.

Lampard a pus ochii pe el. Englezii de la Everton îl vor dacă se salvează de la retrogradare. Everton e pe 17 în Premier League.

Gigi Becali vrea 50 de milioane de euro pe el! L-a luat cu 150 de mii de euro.

„Pe mine mă interesează banii, euro pe mine mă interesează, banii mei mă interesează.

Nu cred eu că dă cineva acum pe Tavi Popescu 50 de milioane. Și atunci când o să dea 50 de milioane vorbim”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și SPORT.RO.

Viorel Moldovan, cuvinte de laudă pentru Tavi Popescu

„Când vezi un talent, un asemenea talent pe de-o parte e si normal sa il impingi, sa il sustii, pentru ca este un talent incredibil. Pluteste cand ma uit la el are o faciliate si o usurinta in a controla balonul, in a dribla, in a inventa ceva”, a spus Moldovan la PRO ARENA.