Dynamo Kyiv va disputa un amical cu CFR, pe stadionul campioanei României, pe 20 aprilie, de la 21:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro. La plecarea spre Cluj, Mircea Lucescu (76 ani) a vorbit despre fosta sa echipă, Rapid, care s-a impus cu 8-0 cu Gaz Metan Mediaș.

„Il Luce” este de părere că ultimele rezultate pozitive pe care le-au obținut giuleștenii se datorează noului stadion, fanii având un rol extrem de important.

Mircea Lucescu: „O echipă cu un stadion ca acesta are cel puțin 12-13 puncte în plus!”

„O echipă care are un stadion ca acesta are cel puțin 12-13 puncte în plus față de ceea ce ar fi trebuit să aibă. Pentru că presiunea, prezența suporterilor și atmosfera stimulează foarte tare. Jucătorii noștri nu au mai avut parte de susținerea care era când jucam eu. Au dispărut suporterii noștri”, a declarat Mircea Lucescu la aeroport.

De asemenea, tehnicianul a specificat că abia așteaptă să se clarifice problema judecătorească dintre FCSB și CSA Steaua, ca clubul patronat de Gigi Becali (63 ani) să dispute meciurile de pe teren prorpiu pe Ghencea, acolo unde îi este locul.

„E momentul să revină, în condițiile în care toate stadioanele care se construiesc și se vor construi vor fi folosite și umplute. Aștept ca Dinamo să primească și ea acest cadou și aștept ca odată și odată să se termine și povestea asta cu Steaua și FCSB, iar Steaua (n.r. - FCSB) să joace pe stadionul ei, așa cum e normal”, a precizat tehnicianul lui Dynamo Kyiv.

Gigi Beceali: „Direct pe Ghencea o să jucăm!”

Ultimul meci al sezonului, între FCSB și CFR Cluj, se poate juca cu titlul pe masă. Doar că clubul roș-albastru nu va putea evolua pe Arena Națională, stadionul fiind rezervat pentru SAGA Festival, un eveniment de muzică electronică.

Așa că Gigi Becali este hotărât ca echipa sa să dispute finala cu ardelenii pe stadionul din Ghencea, chiar dacă oficialii celor de la CSA Steaua nu doresc să permită acest lucru.

„Direct pe Ghencea o să jucăm! Ce, e stadionul lor? Crezi că fac ei ce vor? Facem plângeri peste tot, la DNA, procuratură. Dacă nu ne dau voie, mergem peste tot unde e nevoie, chiar și la președinte, pentru a juca acolo.

Arcul de Triumf nu este deocamdată o soluție pentru noi. Are prea puține locuri”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.