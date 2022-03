Tavi Killer. Ce trebuie să mai facă Popescu pentru a deveni Mister Perfect + un exemplu din Italia. "A căzut, a stat două minute pe jos"

Vicecampioana României a ieșit, în ultimele două săptămâni, din lupta pentru titlu, iar actualul obiectiv pare a fi păstrarea locului doi, atacat de Universitatea Craiova. Primul test din playoff este duelul cu Farul Constanța.

Chiar dacă evoluțiile echipei au fost slabe în ultima etapă, sclipirea unui singur fotbalist aduce speranță în echipa lui Toni Petrea. Octavian Popescu, fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să obțină zeci de milioane de euro, a salvat echipa în ultima etapă.

Sfatul lui Vasile Miriuță, la Ora Exactă în Sport

Singura victorie a echipei din ultimele patru etape a fost adusă de super-execuția lui Tavi Popescu, din ultimul minut al duelului cu FC Voluntari. Acesta a avut, de multe ori, execuții admirabile, iar suflarea fotbalistică din România l-a idolatrizat.

Vasile Miriuță consideră că Octavian Popescu trebuie să mai rămână două sezoane la echipă pentru a pune masă musculară înainte să facă pasul în afară.

”Foarte promițător, un jucător care are valoare, se vede, poate să ajungă un jucător mare. Am văzut că a jucat în bandă, acum joacă în centru, inter, să i se găsească un post, să joace unde e cel mai bun.

Calități are, are viteză, tehnică bună, dă bine la poartă, dar știi cum e, am mai văzut mulți jucători tineri, care până la urmă... Mi-aș dori să ajungă un jucător mare pentru că e român. Trebuie antrenat, trebuie să pună masă musculară.

Când te duci afară, îmi aduc aminte de Dennis Man, a jucat cu Inter, s-a lovit de un adversar, a căzut și a trebuit să stea două minute pe jos. El trebuie să mai stea doi ani în campionatul României, să se pregătească și, bineințeles, FCSB să ajungă să joace în Europa, în Conference League. Acolo se uită lumea la tine”, a spus Vasile Miriuță, la Ora Exactă în Sport.