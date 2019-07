Tamas, solutie pentru FCSB?! Bogdan Andone cere neaparat transferuri si vrea inca un fundas central! Ce a spus despre "Domnul Problema"

Bogdan Andone face haz de necaz: "Singura rotatie pe care o putem face e sa rotim jucatorii pe teren".

FCSB joaca in etapa a 3-a a campionatului cu FC Botosani. Meciul este programat luni, de la ora 20:00. Bogdan Andone, antrenorul formatiei ros-albastre, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa. Andone cere transferuri si spune ca nu mai are ce fotbalisti sa roteasca.

Bogdan Andone ii cere lui Gigi Becali neaparat un fundas stanga, dar si un aparator central. Sunt posturile problema in acest moment. Accidentarea lui Nedelcu ii da si ea batai de cap in compartimentul median.

Tamas, varianta pentru FCSB? Ce spune Andone

Pentru postul de fundas central, o varianta poate fi Gabi Tamas. Aparatorul de 35 de ani a fost declarat transferabil de Hapoel Haifa, iar israelienii vor doar 50.000 euro in schimbul sau. Bogdan Andone spune ca nu a discutat cu patronul Becali despre Tamas, dar vrea un fundas.

"Nu am discutat nimic despre Tamas. Din punct de vedere numeric, am avea nevoie de inca un fundas central. Avem doar 3 aparatori centrali si e o pozitie destul de expusa cartonaselor. Am avea nevoie, normal", a spus Bogdan Andone.

Ce spune Bogdan Andone despre Soleidis

Pentru postul de fundas stanga, FCSB i-a vrut pana acum pe Florin Stefan si Bradley de Nooijer, dar preturile celor doi au pus pe hold negocierile. Ros-albastrii s-au orientat catre o varianta mai ieftina. Aristidis Soleidis, de la Botosani, costa doar 100.000 euro.

"Soiledis...nu stiu. E un jucator bun, calitate buna pe faza ofensiva, are experienta", a mai spus Andone.