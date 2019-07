De 10 ori mai ieftin! Becali pune pe HOLD transferurile lui Fl. Stefan si De Nooijer si se orienteaza catre un fundas stanga surpriza!

Bogdan Andone asteapta de urgenta un fundas stanga si i-a transmis in mai multe randuri lui Gigi Becali sa accelereze negocierile pentru Florin Stefan ori Bradley De Nooijer.

FCSB cauta un fundas stanga dupa despartirea de Junior Morais. Formatia ros-albastra are probleme in flancul stang al apararii, antrenorul Bogdan Andone fiind nevoit sa improvizeze. Acum, cand si improvizatia Mihai Roman a suferit o accidentare, acesta ii cere lui Becali sa urgenteze negocierile pentru un aparator.

In ultima luna, Becali a spus in mai multe randuri ca ii vrea pe Florin Stefan (Sepsi OSK/Romania U21) si Bradley De Nooijer (Viitorul). Pretul acestora se invarte, insa, in jurul sumei de 1.000.000 euro, iar patronul FCSB nu pare dispus sa plateasca.

Varianta Aristidis Soleidis pentru FCSB

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, FCSB s-a reorientat catre un jucator de 10 ori mai ieftin. Interesant este ca negocierile se poarta chiar inaintea meciului direct. FCSB vrea un jucator de la FC Botosani!

Sursa citata noteaza ca FCSB a deschis negocierile cu FC Botosani pentru fundasul grec Aristidis Soleidis, in varsta de 28 de ani. Acesta a primit din partea patronului Valeriu Iftime cuvantul ca va fi lasat sa plece in cazul unei oferte mai bune.

Pentru Soleidis, FCSB ar putea plati circa 100.000 euro!

Aristidis Soleidis este crescut de Olympiakos Pireu, dar a mai jucat la echipe precum OFI Creta, Levadiakos, AET Atena, Omonia Nicosia si Doxa.