Meciul contează pentru etapa cu numărul 15 din Superligă.

UTA Arad Metaloglobus Alin Roman Adrian Mihalcea Mihai Teja
UTA Arad - Metaloglobus

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:30, UTA Arad și Metaloglobus se întâlnesc în etapa a 15-a din Superligă.

9 august 2025, UTA - Farul 2-1: a fost ultimul succes reușit de arădeni în SuperLigă. Au urmat cinci remize și patru partide pierdute.

Bucureștenii au un moral bun, asta după ce au luat patru puncte din precedentele două jocuri disputate în campionat, 2-1 cu FCSB și 0-0 cu Universitatea Craiova.

Metaloglobus, echipa cu cele mai puține șuturi expediate din Superligă

Metaloglobus este formația care a expediat cele mai puține șuturi în acest sezon, doar 146 (UTA - 189).

UTA a încheiat runda precedentă pe poziția a treia în ierarhia privind driblingurile reușite - 114, fiind depășită doar de Farul - 136 și FC Hermannstadt 117.

Cu 3 goluri marcate și 5 pase decisive, Alin Roman a contribuit ofensiv la jumătate dintre reușitele arădenilor din campionatul actual.

16 dintre cei 27 de jucători utilizați de bucureșteni au debutat pe prima scenă chiar în stagiunea curentă.

UTA și Metaloglobus s-au mai întâlnit în Liga 2

Cele două echipe se vor confrunta pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au mai fost adversare în liga secundă, ultima oară pe 17 noiembrie 2019, Metaloglobus - UTA Arad 1-1 (O. Herea / D. Miculescu).

Adrian Mihalcea și Mihai Teja s-au mai duelat din postura de antrenori de trei ori și de fiecare dată s-a impus actualul tehnician al bucureștenilor.

O remiză și patru înfrângeri este palmaresul lui Mihai Teja în disputele cu gruparea arădeană. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
