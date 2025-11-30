Florin Tănase de la FCSB a ”picat” pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din Superligă după ce nu a reușit să marcheze în victoria cu Farul Constanța de duminică seara, scor 2-1.

A făcut-o în schimb vineri Alex Dobre, în Rapid - FK Csikszereda 4-1, și giuleșteanul este acum lider solitar în topul celor mai buni marcatori.

Vine tare din urmă și Sebastian Mailat de la revelația FC Botoșani, după ce a marcat golul victoriei în 1-0 cu Unirea Slobozia de duminică.

Clasamentul golgheterilor din Superliga României



1. Alex Dobre (Rapid) - 10 goluri

2. Florin Tănase (FCSB) - 9 goluri (7 din penalty)

3. Sebastian Mailat (FC Botoșani) - 8 goluri

4. Jovo Lukic (U Cluj) - 7 goluri

* Urmează un grup de patru jucători cu câte 6 goluri:

Steven Nsimba (Universitatea Craiova - 1 din penalty)

Ricardo Matos (FC Argeș - 2 din penalty)

Alexandru Ișfan (Farul Constanța - 2 din penalty)

Valentin Costache (UTA Arad - 3 din penalty)

Etapa 18 se încheie luni, când se dispută meciurile Petrolul - Metaloglobus și U Cluj - Universitatea Craiova.

