Florin Tănase de la FCSB a ”picat” pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din Superligă după ce nu a reușit să marcheze în victoria cu Farul Constanța de duminică seara, scor 2-1.
A făcut-o în schimb vineri Alex Dobre, în Rapid - FK Csikszereda 4-1, și giuleșteanul este acum lider solitar în topul celor mai buni marcatori.
Vine tare din urmă și Sebastian Mailat de la revelația FC Botoșani, după ce a marcat golul victoriei în 1-0 cu Unirea Slobozia de duminică.
Clasamentul golgheterilor din Superliga României
1. Alex Dobre (Rapid) - 10 goluri
2. Florin Tănase (FCSB) - 9 goluri (7 din penalty)
3. Sebastian Mailat (FC Botoșani) - 8 goluri
4. Jovo Lukic (U Cluj) - 7 goluri
* Urmează un grup de patru jucători cu câte 6 goluri:
Steven Nsimba (Universitatea Craiova - 1 din penalty)
Ricardo Matos (FC Argeș - 2 din penalty)
Alexandru Ișfan (Farul Constanța - 2 din penalty)
Valentin Costache (UTA Arad - 3 din penalty)
Etapa 18 se încheie luni, când se dispută meciurile Petrolul - Metaloglobus și U Cluj - Universitatea Craiova.