Surpriza URIASA: unde a ajuns sa antreneze Petre Grigoras dupa ce a plecat de la Farul!

Grigoras s-a dus din nou in C, unde a mai antrenat-o pe Farul acum doua sezoane.

Antrenorul de 54 de ani a semnat cu Foresta Suceava. Are 3 victorii in 3 meciuri la noua sa echipa. Grigoras a inceput in forta, 3-0 cu Otelul, chiar una dintre fostele sale echipe. Foresta a trecut cu 2-1 de Aerostar, in Cupa, apoi a batut-o si pe Miroslava, una dintre principalele contracandidate la promovare, 3-2. Grigoras era liber de contract dupa despartirea de Farul, petrecuta la finalul sezonului trecut.

Dupa 4 etape, Foresta e a doua in seria 1 din C, cu 10 puncte. Liderul Aerostar are 4 victorii din 4 posibile.

Primul mare meci al lui Grigoras la Suceava e intalnirea cu Gaz Metan Medias din Cupa Romaniei, pe 24 septembrie, la ora 16:30.