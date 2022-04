Dinamo, campioana en-titre de la acel moment, a făcut o primă repriză excelentă în partida respectivă, iar la pauză conducea cu 3-0 după golurile marcate de Tinel Petre, Adrian Mihalcea și Iulian Tameș. Mai mult, Marius Niculae a făcut 4-0 în minutul 47, însă nimeni nu ar fi anticipat rezultatul final.

Ce le-a făcut Marin Barbu jucătorilor la pauza meciului istoric Dinamo - Foresta 4-5

Foresta lui "Magiun" Barbu a reușit o revenire incredibilă grație golurile marcate de Robert Niță (62', 90'), Marius Păcurar (73') și Mihai Botan (75', 82'), iar Dinamo s-a văzut învinsă, scor 4-5.

În cadrul unui interviu acordat pentru PRO TV, Marin Barbu a dezvăluit cum i-a motivat pe jucătorii Forestei la pauză pentru a reuși un astfel de rezultat istoric.

"Au trecut 22 de ani ca vântul, avem chiar un grup pe WhatsApp pentru că am vrut să facem acel meci cu Dinamo după 20 de ani, dar a venit pandemia.

Eram și eu mai tinerel, mai nervos, m-am enervat puțin, i-am mai luat și cu binișorul, cu răul. S-au trezit un pic, dar părerea mea e că a căzut Dinamo moral și fizic. Va mai trece mult timp până se va mai întâmpla un asemenea joc. Să fiu sincer, a fost și mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă voiau să se dea la o parte, ne era greu să dăm în 28 de minute 5 goluri.

Am mai luat unul, doi de păr, nu mai spun numele jucătorilor. Am mai spart o sticlă pe acolo, am mai dat în vreo două sticle cu piciorul și le-am zis: 'Băi, ne facem de râs! E păcat de munca voastră'. Și repriza a doua am început-o destul de greu, au avut o bară și Salomir ne-a iertat de un penalty. De atunci s-a schimbat cursul jocului.

Marius Niculae nici nu putea să mai vorbească. Chiar am fost la o masă cu el acum câțiva ani și povesteam despre meci. Pentru unii, o amintire frumoasă. Pentru alții, mai puțin plăcută", a spus Marin Barbu, pentru PRO TV.