Dinamo - Foresta e istorie :) Meci DEMENTIAL in Cupa Angliei: gazdele conduceau cu 7-2 in minutul 62, dar au pierdut! Scorul ireal cu care s-a terminat partida

"Recordul" lui Dinamo a fost depasit de o echipa de pusti din Anglia.

Meciul dintre Nuneaton Borough si FC Halesowen Town din Cupa Angliei la juniori s-a terminat cu un rezultat incredibil: 8-9 pentru oaspeti dupa ce gazdele au condus cu 7-2 pana in minutul 62.

Nuneaton Borough nu a avut nici cea mai mica emotie timp de 60 de minute, perioada in care a dus scorul la 7-2. In ultima jumatate de ora, oaspetii de la Halesowen Town au revenit incredibil si au castigat cu 9-8.

Meciul copiilor englezi aduce aminte de un celebru episod petrecut in Romania. In 2000, Dinamo o conducea pe Foresta cu 4-0 in minutul 62. Moldovenii au revenit spectaculos si au castigat cu 5-4.

sursa foto: pitchero.com