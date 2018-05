Scor HALUCINANT azi in Romania! Cat s-a terminat Foresta - Sportul Snagov

Foresta a abandonat complet lupta dupa ce a retrogradat si matematic in C.

Strainii au plecat de cateva saptamani, iar acum cateva zile alti jucatori importanti si-au reziliat contractele. Rezultatul? Foresta s-a prezentat cu o echipa de pusti la meciul de pe teren propriu cu Sportul Snagov, la ultima aparitie din acest sezon in fata propriilor suporteri. Sucevenii s-au facut de ras si au primit 11 goluri fara sa marcheze vreunul. Antrenorul Florentin Petre a avut pe banca numai doua rezerve.

Foresta a retrogradat in C si sezonul trecut, numai ca a beneficiat de retragerea mai multor cluburi si a reusit sa se continue in liga a 2-a. De aceasta data, este greu de crezut ca scenariul se mai poate aplica. Foresta are si datorii serioase la fisc.