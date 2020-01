Surpriza uriasa! Cu cine vrea sa semneze Tamas: "Daca imi dati contract bun, semnez imediat"

Din articol Nu i-a priit aerul din Israel

Gabriel Tamas (36 ani) ar putea sa o paraseasca pe Astra Giurgiu.

Fundasul central ar putea sa revina la fosta echipa din Israel, Hapoel Haifa, dupa ce fanii il cer inapoi. O sursa din club a confirmat pentru Canal 5 interesul conducerii pentru a-l readuce pe Tamas: "Sansele nu sunt chiar mari, dar staff-ul tehnic urmeaza sa decida transferurile".

Conform sursei citate, Tamas este nemultumit de situatia financiara de la Astra si ar vrea sa plece, dupa cum ar fi declarat chiar el: "Daca imi oferiti un contract bun, revin imediat la echipa!".

Gabi Tamas a ajuns la Hapoel Haifa in 2017, dupa ce a plecat de la FCSB. Fundasul a petrecut doua sezoane tumultoase acolo, insa i-a cucerit repede pe suporterii clubului. Tamas a fost implicat in numeroase scandaluri, cel mai recent a avut loc in luna martie a anului 2019, cand a fost prins baut la volan, cu o viteza de peste 200 km pe ora.

Fundasul a trebuit sa faca munca in folosul comunitatii, a fost amendat cu 1000 de euro si a primit interdictie de a conduce pe teritoriul Israelului pentru o perioada de 4 ani.