Tamas (36 de ani) si-a gasit linistea in familie de sarbatori.

Fundasul Astrei n-a plecat in nicio vacanta exotica. S-a dus la Brasov, unde a petrecut Craciunul si Anul Nou alaturi de sotie si de fiica sa. Tamas mai are cateva zile libere inainte sa decida unde va juca in noul an. Le va petrece in Austria, intr-o statiune dedicata sporturilor de iarna.