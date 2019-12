A venit Mos Craciun mai devreme :)) Cadoul primit de Gabi Tamas de la patronul Astrei: "Mi-a zis ca nu pleaca!"

Astra a terminat 2019 cu o victorie, scor 3-1 cu Clinceni, si poate termina anul pe primul loc in clasament daca CFR face un pas gresit cu Voluntari.

Patronul Ioan Niculae anunta ca a platit salariile restante, vor mai veni doi sau trei jucatori in iarna, iar Gabi Tamas a primit si un cadou special. Finantatorul Astrei i-a oferit o masina fundasului central.



"Eu nu cred ca va pleca niciunul pana in vara. Eu nu vreau, am o relatie buna cu ei, cu Tamas, Budescu sau Alibec. Am vorbit cu Tamas si mi-a spus ca nu pleaca. I-am dat si o masina sa meargă cu ea", a declarat Ioan Niculae la finalul meciului cu Clinceni.