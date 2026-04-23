Un nume neașteptat a apărut pe lista roș-albaștrilor. Este vorba despre Radomir Djalovic, fost atacant al Rapidului.

Potrivit GSP, muntenegreanul ar fi fost propus conducerii, iar varianta ar fi analizată serios. Oficialii clubului, în frunte cu MM Stoica, caută în această perioadă un tehnician străin, după ce Gigi Becali a exclus varianta unui antrenor român.

Djalovic este considerat o opțiune interesantă după performanța din Croația, unde a reușit să câștige titlul și Cupa cu Rijeka, într-o luptă directă cu granzi precum Dinamo Zagreb și Hajduk Split.

Ultima experiență a fost în Turcia, la Kayserispor, însă mandatul s-a încheiat în februarie 2026. În prezent, este liber de contract, ceea ce îl face o variantă accesibilă pentru FCSB.

Ca jucător, Djalovic a evoluat pentru Rapid în sezonul 2008-2009 și a marcat două goluri în 26 de meciuri. Ulterior, s-a întors la Rijeka.