Campioana Croației, HNK Rijeka, s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League și, astfel, este 100% sigură de participarea într-o grupă de cupă europeană (Conference League sau Europa League).

Echipa antrenată de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic a învins campioana Irlandei, Shelbourne, cu scorul de 3-1, marţi seara, la Dublin, în manşa secundă a turului 3 preliminar din Europa League.

Rijeka, 3-1 în deplasare după 1-2 acasă cu Shelbourne, meciul decisiv a fost arbitrat de Marian Barbu



Rijeka s-a impus în meciul arbitrat de românul Marian Barbu prin golurile marcate de Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) şi Ante Oric (90). Pentru gazde a punctat Ademipo Odubeko (86 - penalty).

În prima manşă, Shelbourne a câştigat cu 2-1 pe terenul croaților.

”Este o victorie pentru fanii noștri, care nu au putut fi aici cu noi din cauza suspendării.

Le-am promis că vor putea veni la alte meciuri în deplasare - sper să fie patru, nu trei”, a spus la final Radomir Djalovic, aluzie la obiectivul calificării în grupa unică din Europa League.

