Campioana Croaţiei, HNK Rijeka, a fost învinsă pe teren propriu de formaţia irlandeză Shelbourne, cu scorul de 2-1, miercuri seara, în prima manşă din turul al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

Gazdele, antrenate de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic, au deschis scorul prin Niko Jankovic (56 - penalty), dar irlandezii au reuşit să întoarcă rezultatul, prin golurile semnate de Samuel Bone (58) şi John Martin (70).

În alt meci, KuPS Kuopio din Finlanda a învins în deplasare echipa letonă RFS cu 2-1.

