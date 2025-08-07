VIDEO Campioana antrenată de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic s-a făcut de râs pe teren propriu în Europa League!

Au început și meciurile din turul 3 preliminar EL.

Radomir Djalovic
Campioana Croaţiei, HNK Rijeka, a fost învinsă pe teren propriu de formaţia irlandeză Shelbourne, cu scorul de 2-1, miercuri seara, în prima manşă din turul al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

Gazdele, antrenate de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic, au deschis scorul prin Niko Jankovic (56 - penalty), dar irlandezii au reuşit să întoarcă rezultatul, prin golurile semnate de Samuel Bone (58) şi John Martin (70).

În alt meci, KuPS Kuopio din Finlanda a învins în deplasare echipa letonă RFS cu 2-1.

Rezultatele și programul meciurilor din prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League

Marţi

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-2

Miercuri

HNK Rijeka (Croaţia) - Shelbourne FC (Irlanda) 1-2

FK RFS Riga (Letonia) - KuPS Kuopio (Finlanda) 1-2

Joi

Lincoln Red Imps (Gibraltar) - FC Noah (Armenia)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) - Breidablik (Islanda)

FCSB (România) - FC Drita (Kosovo)

AEK Larnaca (Cipru) - Legia Varşovia (Polonia)

Fredrikstad FK (Norvegia) - FC Midtjylland (Danemarca)

CFR Cluj (România) - Sporting Braga (Portugalia)

PAOK Salonic (Grecia) - Wolfsberger AC (Austria)

Servette Geneva (Elveţia) - FC Utrecht (Olanda)

BK Haecken (Suedia) - Brann Bergen (Norvegia)

Panathinaikos Atena (Grecia) - Şahtior Doneţk (Ucraina)

