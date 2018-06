Surpriza mare pentru cluburile din Liga I: UEFA recomanda infiintarea sectiilor de fotbal feminin

In scurt timp, CFR Cluj, FCSB, Viitorul sau Craiova vor fi nevoite sa isi infiinteze echipe de fotbal feminin.

Federatia Romana de Fotbal a fost informata de UEFA ca in scurt timp Romania va trebui sa se alinieze la noua politica de dezvoltare, cu sectii de fotbal feminin pentru toate cluburile din Liga I.

Deocamdata, scenariul pare SF, insa oficialii FRF sunt convinsi ca masura se poate implementa treptat, mai ales ca fotbalul feminin da semne de crestere, la fiecare meci.

Aseara, la partida dintre Romania si Portugalia, in preliminariile campionatului European, au fost 3.500 de spectatori in tribunele stadionului din Botosani.

"In momentul de fata, UEFA recomanda echipelor mari din Europa sa isi infiinteze echipe de fotbal feminin."

"Deocamdata suntem la stadiul de recomandare. UEFA recomanda, dar recomanda cu caldura."

"Eu zic ca nu trebuie sa ne sperie aceasta directiva UEFA."

"Sper sa reusim sa o implementam si noi in Romania. Deja in tarile nordice se intampla, mai nou si in Spania, Italia sau Anglia."

"Fotbalul feminin romanesc se va restarta in urmatoarea perioada, si in ceea ce priveste sistemul de joc, la toate nivelurile", a explicat oficialul FRF Ciprian Paraschiv la Ora exacta in sport.

Romania si Portugalia au incheiat la egalitate, 1-1.