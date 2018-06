Prima reactie a unei vedete a Spaniei dupa demiterea selectionerului Lopetegui! Ce a spus Fabregas

Nationala Spaniei a ramas fara selectioner cu doar o zi inaintea debutului Campionatului Mondial din Rusia. Presedintele Federatiei Spaniole, Luis Rubiales, a decis sa il dea afara pe Julen Lopetegui, ca urmare a acordului dintre antrenor si Real Madrid.

Primul fotbalist important al Spaniei care a reactionat este mijlocasul Cesc Fabregas, de la Chelsea.

In varsta de 31 de ani, Fabregas nu a fost convocat de Lopetegui pentru Mondial.

Acum, Fabregas spune ca poate va fi chemat. Mesajul mijlocasului indica un conflict personal pe care acesta l-ar fi avut un Lopetegui.

"Asteptati, poate voi fi convocat acum", a scris Fabregas pe Twitter.

Wait, maybe I get a call up now! https://t.co/4InwsavXZa